أعلن صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، ضمن أولى جولاته لعام 2025، حيث يمكن لصنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا وآسيا تقديم طلباتهم حتى 27 فبراير.

ويأتي هذا الدعم في إطار جهود الصندوق لتعزيز صناعة السينما في المنطقة، حيث تُخصص الجولة الأولى لدعم المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج، فيما ستُخصص الجولة الثانية للمشاريع في مرحلة الإنتاج، والجولة الثالثة لمرحلة التطوير، على أن تُختتم الجولة الرابعة بدعم إضافي لمشاريع ما بعد الإنتاج، بإجمالي جولتين مخصصتين لمرحلة ما بعد الإنتاج، وجولتين لكل من مرحلتي التطوير والإنتاج.

ويُعد صندوق البحر الأحمر أحد المحركات الرئيسية لتمويل الأفلام العربية والأفريقية، حيث يعمل عبر أربع دورات سنوية تشمل دعم المشاريع في مختلف مراحلها، انطلاقًا من التطوير، مرورًا بالإنتاج، وانتهاءً بمرحلة ما بعد الإنتاج، ومنذ إطلاقه عام 2021، أسهم الصندوق في دعم مئات الأفلام، مؤكدًا التزامه برعاية المواهب السينمائية وتعزيز المشهد السينمائي في المنطقة.

إلى جانب التمويل، يُطلق الصندوق مجموعة من المبادرات الداعمة لصناعة السينما، تشمل الاحتفاء بدور المرأة في السينما، ودعم أفلام التخرج في أول جامعة متخصصة بصناعة الأفلام في المملكة، فضلاً عن الشراكات الإستراتيجية مع مهرجانات سينمائية عالمية، وتقديم جوائز مالية للمشاريع المتميزة.

ويفتح الصندوق أبوابه أمام مجموعة متنوعة من المشاريع، تشمل الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام الرسوم المتحركة، سواء القصيرة أو الطويلة، بهدف دعم جيل جديد من صنّاع الأفلام المبدعين، والإسهام في تطوير صناعة سينمائية مزدهرة في المنطقة.