أكدت الفنانة المصرية نورهان عدم عودة حنان ترك إلى التمثيل من جديد. وقالت «من واقع تعاملي معاها لا يمكن أن تعود من جديد إلى التمثيل، فهي تربي أسرتها بشكل سليم، وترى أن الأمومة شيء يوازي أهمية العمل، ووقتها شاورت على ابنتيها أنهما استثمار كبير في حياتها، فهي تعرف جيدًا ماذا تريد».

وتحدثت نورهان خلال استضافتها في برنامج «ورقة بيضا» مع الإعلامية يمني بدراوي المذاع على شاشة قناة «النهار»، عن رحلة علاجها ومرضها في الفترة الأخيرة، وتفاصيل انفصالها عن زوجها.

وقالت: «فضلت وزوجي الانفصال بسبب خلافات بيننا، ووجدت أن طفلا يكمل حياة بها طرفان متصارعان طوال الوقت أسوأ بكثير من الانفصال، وأيضًا عندما أكون أنا بخير سوف أعطيه كل حقوقه واجعله أكثر سعادة».

وعن تفاصيل مرضها أوضحت «واجهت أزمة صحية بسبب مشكلة في الجهاز الهضمي، وكنت سوف أجري عمية جراحية في أمريكا ولكني تراجعت، وفي هذه الرحلة اكتسبت أشياء كثيرة منها مقابلتي للفنانة حنان ترك، التي رحبت بي بشكل كبير، وكنا سوف نفتح مشروعا لنا في الخارج، ولكن تراجعنا عن الفكرة».