يترقب عشاق الدراما العربية موسمًا دراميًا حافلًا ومميزًا خلال شهر رمضان المبارك، ويتنافس 36 مسلسلًا مصرياً متنوعًا بين الكوميديا، والأكشن، والدراما الصعيدية، والتشويق والإثارة. يشارك في هذه الأعمال نخبة من أبرز نجوم الفن العربي، الذين يسعون لتقديم أفضل ما لديهم لجذب المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة.

ومن أبرز المسلسلات الرمضانية التي ينتظر الجمهور مشاهدتها («فهد البطل» من بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي)، («حكيم باشا» بطولة: مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ)، («الغاوي» بطولة: أحمد مكي، عائشة بن أحمد)، («سيد الناس» بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى)، («إش إش» بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي)، («الكابتن» بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب)،(«العتاولة 2» بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة)، («المداح - أسطورة العهد» بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي)، («وتقابل حبيب» بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم)، («النص» بطولة أحمد أمين، أسماء أبواليزيد، صدقي صخر)، («ولاد الشمس» بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة)، و(«شهادة معاملة أطفال» بطولة: محمد هنيدي، نهى عابدين، محمود حافظ).