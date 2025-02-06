أعلنت منظمة التصوير العالمية فوز المصور السعودي محمد محتسب بجائزة المملكة العربية السعودية الوطنية الممنوحة في إطار جوائز «سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2025» عن أحد أعماله الفوتوغرافية الذي يرصد من خلاله تجمعًا مهيبا لإحدى الفعاليات الشعبية في بنغلاديش.

ويمثل برنامج الجوائز الوطنية مبادرة أطلقتها منظمة التصوير العالمية وسوني لدعم المجتمعات المحلية في 63 دولة/منطقة مختلفة في أرجاء العالم. ويقدم البرنامج جائزة لمصور فوتوغرافي واحد من كل دولة عن صورة مستقلة واحدة، ويمنح الفائز الفرصة لعرض أعماله أمام جمهور عالمي.

ومحمد محتسب هو مصور سعودي وعضو جمعية الثقافة والفنون بجدة؛ سطع نجمه في عالم التصوير من خلال مشروعه الفوتوغرافي (ميموريا) الذي يجسد اهتمامه بثقافات الشعوب ويرصد حكايات الناس من خلال كاميرته وسفره حول العالم، وقد استضافت معارضه عدة دول عربية وأجنبية.

ويعد هذا الفوز هو الأهم لمحتسب، إذ يخوله للمشاركة في معرض مخصص لفائزي جوائز سوني في لندن من 17 أبريل إلى 4 مايو.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 56 دولةً شاركت في منافسات جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2025 بدورتها الحالية، وتلقت سوني ما يزيد على 419000 صورة من 200 بلد ومنطقة وما يزيد على 250000 منها خاضت منافسات المسابقة المفتوحة (والتي اختير منها الفائز بالجائزة الوطنية) ويعمل الحكام على اختيار الصور الفائزة من دون الكشف عن هوية صاحب الصورة.

بدأ محتسب رحلته في عالم التصوير الفوتوغرافي كهوايةٍ في العام 2021 ثم انخرط في جولات المصورين في العام 2023 وبدأ الانضمام إلى مسابقات التصوير العالمية وحصل على عدة جوائز وأوسمة عالمية بلغ عددها 790 جائزة متخصصة في التصوير.

وتعليقا على فوزه قال محتسب: «سعيدٌ لفوزي بالجائزة الوطنية للمملكة العربية السعودية، وفخور بهذا الإنجاز لاسيما أنه ضمن جائزة عالمية تعد من أهم منافسات التصوير في العالم. وأعتبر ذلك بمثابة فرصةٍ مهمة لمواصلة شغفي في مجال التصوير، مما يتيح لصوري إمكانية الوصول إلى شريحةٍ كبيرةٍ من الجمهور من مختلف بلدان العالم. كما أشكر سوني لدعمها المستمر للمصورين وأشكر جمعية الثقافة والفنون بجدة متمثلة بمدير الجمعية محمد آل صبيح على الدعم والتشجيع المستمرين للمصورين وقطاع الثقافة والفنون عموما».

يذكر أن محمد محتسب حاز نظير فوزه بالجائزة الوطنية للمملكة العربية السعودية/سوني على معدات تصويرٍ رقمية متقدمة من سوني وسيُدرج اسمه في كتاب جوائز سوني العالمية للتصوير، كما تعرض صورته الفائزة كجزءٍ من المعرض المزمع إقامته في لندن شهر أبريل القادم.