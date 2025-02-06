كشفت الممثلة المصرية صابرين كواليس ترشيحها وتجسيدها دور أم كلثوم في المسلسل الشهير، وأشارت إلى أن الأمر كان بمثابة مفاجأة كبيرة بالنسبة لها. جاء ذلك خلال برنامج «بحب السيما» على إذاعة ميجا إف إم.

وقالت صابرين: «كنت شايفة كل ممثلات مصر مرشحين للدور، ولما المخرجة إنعام محمد علي كلّمتني عن الموضوع، ما أخدتش الكلام بجد، وقولت يمكن هلاقي حد تاني عمله».

وأضافت: «خلال فترة الترشيحات حلمت بأم كلثوم وهي تغني على المسرح وتقدم لي القرآن الكريم، ما دفعني لختم القرآن على روحها ثلاث مرات». وأوضحت صابرين أن اختيار المخرجة إنعام محمد علي لها كان تحديًا كبيرًا.

وعن شعورها تجاه الدور، قالت: «حسيت إن مسيرة أم كلثوم فيها شبه من مسيرتى وأنا صغيرة، طول ما بتحب المهنة مش هتحسبها بالعمر وهتفضل حاسس إنك طفل».

واختتمت صابرين حديثها معربة عن سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه بعد مرور 25 عامًا على تقديم المسلسل، معتبرة أن عودة ماسبيرو كانت لحظة فارقة أسعدتها كثيرًا.