كشف المخرج والمنتج طارق العريان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حذف أغنية «60 دقيقة حياة» للفنانة أصالة نصري من «منصة يوتيوب».

وحمل العريان، «منصة يوتيوب» حذف الأغنية بعدما أثبتت أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، وإثر تقديمه أوراقاً رسمية تثبت ذلك، وكان رد «اليوتيوب» هو حذف الأغنية تلقائياً من حساب الفنانة.

وقال في بيان أصدره مكتبه الإعلامي «حاولت حل النزاعات الفنية على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال التي من إنتاجي ولم أخذ منها حقوقي الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع من بينها أغنية 60 دقيقة، وذلك بشكل ودي مع الجهات والفنانين المعنيين ولكن بدون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقي».

وأوضح اضطررت في النهاية للمطالبة بحقوقي في المسالك القانونية الرسمية بتوجهه نحو إدارة «يوتيوب» وإرسال كافة الوثائق القانونوية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال، وكان أول رد من «يوتيوب» مطلع يناير الماضي بحذف أول أغنية من الأغاني التي يطالب بها وهي "60 دقيقة حياة"، مؤكدا أنها ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حالياً، ومن بينها أيضا أغنيات خانة الذكريات و الورد البلدي و عايشة عاللي فات لأصالة من نفس ألبوم 60 دقيقة حياة، إضافة إلى ألبومات مهتمة بالتفاصيل و شخصية عنيدة.

واضطر طارق العريان لإعلان تفاصيل ما حدث في بيان صحفي رسمي بعد المغالطات والإشاعات والكلام غير الصحيح المتداول على منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام والهجوم الذي تعرض له من الجماهير بدون علمهم الحقيقة الكاملة وراء ما حدث، مؤكدا أنه لن يتنازل عن إجراءاته القانونية في المطالبة بحقوق أعماله الغنائية ما دامت الحلول الودية والمهنية لم تجد نفعاً.

وأغنية «60 دقيقة حياة» كانت من ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم للفنانة أصالة وظهر للنور منذ تسع سنوات وضم عشر أغنيات من بينها «ملهمته الوحيدة» و«خانات الذكريات»، وحققت الأغنية الرئيسية أكثر من 200 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، وكان الألبوم نفسه من إنتاج طارق العريان، بجانب العديد من الألبومات والأغاني التي أنتجها من وقتها ولم يستطع الاستفادة من حقوق النشر والتوزيع رغم مطالباته ومحاولاته العديدة لذلك، ويسير حالياً على نحو المطالبة القانونية للمطالبة بحقوقه.