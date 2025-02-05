أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، اختيار الفنان المصري الكبير الدكتور يحيى الفخراني، رمزاً للثقافة العربية لعام 2025م، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العربي للشعر في دورته الحادية عشرة.

يأتي هذا الاختيار تقديراً لإسهامات الدكتور الفخراني البارزة في مجال الفن والثقافة العربية، حيث أدى دوراً مهماً في تعزيز الهوية الثقافية العربية، على مدار مسيرته الطويلة، وواصل إبداعاته التي أثرت في الأجيال المختلفة، فأصبح رمزًا من رموز الفن المصري والعربي.

وقد تلقى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، خطاباً من «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»، أثنت فيه المنظمة على ترشيح وزارة الثقافة المصرية للفنان الدكتور يحيى الفخراني.

وأعربت عن تهنئتها له على اختيار الدول الأعضاء في «الألكسو» له كأحد أهم الشخصيات الثقافية المُكرمة في هذا العام، وأشارت المنظمة إلى أن هذا الاختيار هو بمثابة تقدير لدور «الفخراني» البارز في الثقافة والفن العربي.

كما حرص وزير الثقافة على التواصل مع النجم الكبير «يحيى الفخراني» لتهنئته بهذا التكريم، الذي يعكس تقدير الأمة العربية لإبداعاته الثقافية والفنية، مؤكداً أن هذا الاختيار يُعد دليلاً على المكانة العالية التي يحظى بها في الوسط الفني والثقافي العربي.