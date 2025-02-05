حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري على تقديم واجب العزاء والمواساة للممثل مصطفى شعبان في وفاة شقيقه.

واستقبل شعبان المعزين في قاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وظهر في حالة من الحزن محاطاً بأصدقائه الذين حرصوا على الوقوف بجانبه في هذا الموقف الصعب.

وكان من بين الحاضرين أحمد السقا، لبلبة، منذر رياحنة، هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان، محمد العمروسي، عمرو الليثي، بوسي شلبي، سلوى خطاب، طارق النهري، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، عمرو يوسف، عمرو سعد، خالد النبوي وغيرهم من نجوم الفن. إضافة إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي دائماً ما يكون حاضراً في مثل هذه المواقف لدعم زملائه في الوسط الفني.

وكان شعبان أعلن موعد العزاء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم. عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم».