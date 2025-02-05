أعلن محمد عبد الوهاب شقيق المغنية المصرية شيرين تعرض والدتهما لوعكة صحية، وذلك عبر ستوري فيسبوك قائلاً: «ربنا ما يحرمني من ضحكتك دي طول عمري يا أمي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويحفظك لينا طول العمر».

ولم يكشف محمد عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها، وفي الوقت نفسه لم تكتب شيرين عبر حسابتها على السوشيال ميديا حتى الآن.

وكان محامي شيرين، ياسر قنطوش أعلن منذ أيام قرارا جديدا في القضايا التي شغلت الساحة الإعلامية أخيرا، وأوضح أن جهات التحقيق قررت حفظ القضية رقم 9069 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، بالإضافة إلى القضية رقم 1757 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد، والقضية رقم 96 لسنة 2025 شكاوى مالية، والتي كانت تتهم شيرين بالإساءة لشركة روتانا.