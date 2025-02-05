حدّدت المحكمة الاقتصادية في القاهرة 9 فبراير الجاري موعداً لعقد جلسة لمحاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ومقدمة البرامج ياسمين عز.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية تتهم ياسمين نيشان بتعمد مضايقتها ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء عليه أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية نيشان إلى المحاكمة، بعد الانتهاء من التحقيقات وتأكيد وقوعه في تعدِّ لفظي ضد عز.

وتعود الأزمة بين الإعلاميين إلى شهر سبتمبر الماضي خلال منتدى إعلامي عربي في دبي يسمى (الإعلام والتريند)، إذ غابت الإعلامية المصرية عن جلستها المقررة، فقام نيشان بممازحة الحضور، متوجهاً إليهم بجملة تفسر سبب غيابها قائلاً: «حقارة كثير إنك تعطي موعد وما تيجي».

نيشان عاد وقال إن هيئة دبي للإعلام طلبت منه أن يدير الندوة وأنه حضر لأنه «إنسان محترف».

وتابع: «أعمل شغلي على أكمل وجه» قبل أن يتابع بغضب وسط مجموعة من الأشخاص «لكن الضيفة لم تحضر ولم تعتذر. عيب. هذه قلة التقدير لكل الناس الذين حضروا».

ياسمين عز من جانبها لم ترد على تصريحات نيشان، وإنما رفعت دعوى قضائية ضده، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.