«بعد عشرة 17 سنة، أقل حاجة أقولها إني بحبك وبحترمك وإعجابي بيكي لن ينتهي». بهذه الكلمات تغزل الممثل المصري أحمد الفيشاوي بالفنانة الشهيرة شيرين رضا عبر منشورين على حسابه في «إنستغرام»، وشارك الفيشاوي صورتين تجمعانه مع شيرين وعلّق قائلاً: الصورة الأولى 2017 من مهرجان الجونة في دورته الأولى مع النجمة الجميلة قلباً وقالباً شيرين رضا.

وحقق المنشور أكثر من 15 ألف «لايك»، لكنه أثار الكثير من تساؤلات متابعيه عن الهدف منه لاسيما أن الفنانة المصرية أعلنت في وقت سابق بأنه مجرد «صديق».

وكان الفيشاوي كشف في لقاء أجراه أخيراً مع الإعلامي العراقي نزار الفارس عن مشاعره تجاه شيرين رضا، وقال إنه أحبها لسنوات طويلة، وكان حباً متبادلاً، كما أنها لا تُنكر ذلك.

ولفت الفنان خلال الحوار إلى أنه لا يبالي بفرق العمر، وأن المهم هو الحب والتفاهم بين الطرفين.

وأضاف الفيشاوي في رده على سؤال طرحه الإعلامي العراقي حول إمكانية زواجه منها لو وافقت في ذلك الوقت، قائلاً: مليون في المية، هو في أحلى من شيرين رضا في الدنيا.