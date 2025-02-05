كشف مغني الراب الأمريكي كاني ويست إصابته بالتوحد وليس كما أشيع سابقاً عن تعرضه لاضطراب ثنائي القطب.

وقال خلال مشاركته الأخيرة في برنامج The Download «زوجتي، بيانكا سينسوري، لعبت دوراً كبيراً في اكتشاف حالتي بعد أن لاحظت أنماطاً مُعينة في سلوكي. قالت لي، هناك شيءٌ في شخصيتك لا يبدو وكأنه اضطراب ثنائي القطب».

وأضاف: «التوحد يأخذك إلى حالةٍ شبيهة بفيلم Rain Man. يا رجل، سأرتدي قبعة ترمب هذه. وعندما يقول لك الناس لا تفعل ذلك، تُصبح مُتشبثاً برأيك. وهذه هي مُشكلتي». وأشار إلى أن هذا التشبث بالرأي يمتد إلى موسيقاه أيضاً، فهو لا يرغب في الانصياع لما يريده أو يتوقعه الجمهور، وهي أيديولوجية تتّسق مع الطريقة المُثيرة للجدل التي طرح بها ألبوماته الأخيرة.

كما دافع كاني عن استخدامه لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في موسيقاه، مُشبّهاً ذلك باستخدامه لبرنامج Autotune في بداية الألفية.