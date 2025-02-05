في ليلة يتقاطع فيها الفن مع التاريخ، تستعد ماجدة الرومي لإحياء حفلها المنتظر في قاعة مرايا في العلا يوم 14 فبراير، ضمن حفلات مرايا الكلاسيكية.الحدث يحمل في طياته تجربة موسيقية تعكس الأصالة والرقي ويدعو الى الحب والتسامح، حيث تستعيد ماجدة أجمل محطاتها الغنائية وسط أجواء العلا الفريدة.بما تمتلك من إرث غني امتد لعقود، استطاعت عبره أن تقدم فناً يرتكز على الكلمة الراقية واللحن العميق. في هذا الحفل، تعود إلى مرايا العلا مجدداً، وهو المسرح الذي احتضن صوتها في محطات سابقة، ليكون شاهداً من جديد على أمسية موسيقية تتناغم فيها الألحان مع سحر المكان.لطالما شكلت العلا وجهة تجمع بين الإرث الثقافي والتجربة الفنية المتكاملة، وهو ما يجعل استضافة صوت بحجم ماجدة الرومي إضافة نوعية لهذا الفضاء، حيث يلتقي الجمال الطبيعي بالقيمة الفنية التاريخية، ليمنح الجمهور تجربة استثنائية تتجاوز حدود المكان والزمان.