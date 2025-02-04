أعلن الممثل محمد هنيدي عرض فيلمه الجواهرجي في صالات السينما في عيد الأضحى القادم، مشيرا في تصريحاته خلال لقائه مع أحد البرامج الفنية، إلى أن الفيلم في مراحل المونتاج الأخيرة، ومن المقرر أن يكون جاهزا للعرض الفترة القادمة، متمنيا بأن ينال إعجاب الجمهور، خصوصا أنه بذل مجهودا كبيرا فيه، كما أن النجوم المشاركين في العمل قدموا مجهودا مميزا خلال التصوير.

ويشارك هنيدي في بطولة الفيلم كل من منى زكي، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم. والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم الجواهرجي محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، الذي عُرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.