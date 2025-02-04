كشفت وكالة بلومبيرغ أن مسلسل الدراما The White Lotus، الذي تعرضه شبكة HBO سيقود إلى طفرة سياحية في تايلند.

وتم تصوير الموسمين الأول والثاني من المسلسل في جزيرة هاواي، ومن ثم صقلية، والنتيجة كانت استقبال فنادق ومنتجعات المنطقتين أعداداً غير مسبوقة من السياح حول العالم، ويقول مدير مكتب السياحة التايلندي في نيويورك تشومبو ماروساشوت: «أعتقد أنه كانت هناك زيادات تقدر بـ%20 في عدد السياح في صقلية وهاواي؛ بسبب الموسمين الأول والثاني، وآمل أن تحظى تايلند بالزخم ذاته مع بدء عرض الموسم الثالث في 16 فبراير المقبل».

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن الحجوزات لتايلند في يناير 2025 زادت بنسبة %312 مقارنة بشهر يناير 2024، وفق موقع فورا تايلند للحجوزات، وهي نسبة متوافقة مع ما حصل في أماكن أخرى، حيث أكدت شركة بلاك توماتو أن مبيعاتها تضاعفت ثلاث مرات في صقلية بعد عرض الموسم الثاني من المسلسل.

وأضافت «بلومبيرغ» أن فنادق ومنتجعات فورسيزون هي من أبرمت شراكة تسويقية حصرية مع شبكة HBO، إضافة لفنادق ومنتجعات أخرى لديها اتفاقيات غير معلنة في تايلند، تأمل من خلالها النهوض بمستوى السياحة وعدد الحجوزات، وهو ما يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح، إذ زاد عدد السياح في تايلند عام 2024 إلى 35.5 مليون مقارنة بـ28.2 في عام 2023.