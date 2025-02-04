شاركت إلهام شاهين الجمهور لحظات عفوية مع مراد ومريم أولاد شقيقها أمير شاهين عبر صور نشرتها على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيهم بالبيجاما.

وعلقت إلهام شاهين على الصور فكتبت: «لحظات الصدق والفرح الحقيقية، أعيش معهم في عالم الطفولة والبراءة والشقاوة. أجمل أوقاتي بعد يوم من الشغل والتعب، أستمد منهم الحب والحنان والحياة الحلوة. مراد ومريم، آخر العنقود في عائلة شاهين، ما شاء الله، ربنا يحميهم».

واحتفت إلهام شاهين أخيراً بعيد ميلاد ابن شقيقها أمير شاهين في أجواء عائلية، ونشرت الصور وعلقت عليها: «كل سنة وأنت يا ميرو، بحبك».

وتشارك إلهام شاهين في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل «سيد الناس» بطولة عمرو سعد، بشرى، أحمد زاهر، سلوى عثمان، خالد الصاوي، ريم مصطفى، أحمد رزق، عماد زيادة، طارق النهري، ورنا رئيس، من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.