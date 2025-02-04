يستعيد مسلسل «شارع الأعشى» الأجواء الحميمية لحارات الرياض في منتصف السبعينات، وتسلط حلقاته، التي ستعرض رمضان القادم على الحالة الاجتماعية في ذلك الوقت.

تدور أحداث «شارع الأعشى» حول ثلاث فتيات: عزيزة، وضحى، وعطوة، يعشن في حارة شعبية، وسط مجتمع محافظ، ويواجهن تحديات الحياة، والقصة مستوحاة من رواية بدرية البشر التي تحمل الاسم نفسه، والتي لاقت نجاحاً كبيراً عند صدورها.

المسلسل يقدم للمشاهدين صورة حقيقية عن الحياة في ذلك الزمن، من حيث العادات والتقاليد التي تسيطر على المجتمع، لكنه لا يخلو من اللحظات الدافئة والإنسانية التي ستجعل الجمهور يتفاعل مع الشخصيات بكل تفاصيلها.

يضم المسلسل نخبة من النجوم على رأسهم، إلهام علي، تركي اليوسف، خالد صقر، ريم الحبيب، لمى عبدالوهاب، عائشة كاي، بدر محسن.

وتولت بدرية البشر تأليف العمل، مع إعداد السيناريو والحوار من قبل منال العويبل، وشارك في الكتابة أيضاً الكاتب التركي Özlem Yücel، أما الإخراج فهو للتركي أحمد كاتيكسيز، المعروف بأعماله الدرامية القوية.