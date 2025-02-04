وجه الفنان المصري حمادة هلال تحديا طريفا للجمهور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عقب إعلان البوستر الرسمي للجزء الخامس من «المداح: أسطورة العهد». وقال هلال: «عندنا ضيف مفاجأة في المداح، اللي هيتوقع اسمه صح هيديني مليون جنيه عشان أديها للضيف»، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، وبدأت التخمينات والتعليقات تتوالى في محاولة لكشف هوية الضيف الغامض.



وعلقت الفنانة مي كساب على المنشور قائلة: «أنا يا جماعة! ويلا بسرعة علشان محتاجة المليون جنيه ضروري».



ويشارك في بطولة الجزء الخامس من المسلسل الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك نخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، ومحسن محيي الدين. كما ينضم للعمل كل من مي كساب، طارق النهري، محمد عبد الحافظ، وغادة عادل. والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.