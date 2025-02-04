فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية تجديد حبس علاء الدين نجل الممثل المصري الشهير عبدالعزيز مخيون 15 يوماً على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية إثر حادثة مرورية أسفرت عن مقتل شابين وإصابة اثنين آخرين، كشفت نتائج تحليل عينات بول ودم صلاح الدين تعاطيه المخدرات.

ويخضع صلاح الدين للتحقيق بعد الحادثة التي تسببت في مصرع لؤي محمد، وصفي يعقوب 33 عاماً، بينما أصيب كل من أحمد حامد الطويل، وتامر فرحات عبدالصمد، المقيمين بقرية الجرن التابعة لدائرة أبوحمص، ونُقلا إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم.

كما كشفت التحقيقات أن الحادثة تسببت في إتلاف عدد من السيارات، والدرجات البخارية، التي تصادف وجودها أثناء وقوع الحادثة، فضلاً عن محل بجانب الطريق الزراعي.

«الزحمة السبب»

وحرص الفنان عبدالعزيز مخيون على التعليق على حادثة ابنه، وقال معلقاً: «أنا ابني كويس الحمد لله والموضوع بين يدي القضاء ودي حادثة قدرية عارضة بتحصل للناس كلها كل يوم في الزحام الليووو إحنا فيه دا بقى شيء متكرر يعني».

ويشارك مخيون في رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل «جودر»، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك.