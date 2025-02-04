تعرّضت الفنانة المصرية أيتن عامر لوعكة صحية أخيراً، ونشرت صورة لها من داخل أحد المستشفيات وهي على جهاز التنفس دون أن تكشف تفاصيل حالتها الصحية.

ونشرت أيتن عامر صوراً من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: «لا تخافوا ولكن احذروا.. مستوى عالٍ من التعب».

من جهة ثانية بدأت عامر في تصوير المسلسل المصري الإماراتي «وش السعد» في مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، الذي من المقرر أن يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى أبوسريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي، غنوة محمود، محمد عبدالعزيز الملا، وحصة الفلاسي، العمل من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.