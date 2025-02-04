في ليلة موسيقية استثنائية، خطفت المغنية الأمريكية بيونسيه، الأضواء في حفل توزيع جوائز غرامي 2025، حيث فازت بجائزة «ألبوم العام» عن ألبومها «Cowboy Carter»، لتصبح أول امرأة سمراء تحصد هذه الجائزة منذ أكثر من عقدين.كما أضافت بيونسيه إنجازًا جديدًا لمسيرتها، بحصولها على جائزة «أفضل ألبوم كانتري»، لتكون أول فنانة سمراء تفوز في هذه الفئة منذ 50 عامًا. وواصلت تألقها بفوزها بجائزة «أفضل أداء ثنائي/‏‏جماعي» عن أغنيتها «II Most Wanted» مع مايلي سايرس، لترفع بذلك رصيدها الإجمالي إلى 34 جائزة غرامي، ما يعزز مكانتها كأكثر فنانة فوزًا بهذه الجائزة في التاريخ.وعلى صعيد الجوائز الأخرى، فاز كندريك لامار بجائزتي «تسجيل العام» و«أغنية العام» عن أغنيته «Not Like Us»، فيما حصلت سابرينا كاربنتر على «أفضل ألبوم بوب صوتي»، ونالت شابل روان جائزة «أفضل فنان جديد»، لتعكس الحفلة تنوعًا فنيًا وإبداعيًا في مشهد الموسيقى العالمية.