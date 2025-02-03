ظهر الممثل الهندي سيف علي خان، علناً، اليوم (الإثنين)، وشارك في حدث إعلان قائمة إنتاجات Netflix الجديدة، ليؤكد عودته بعد خضوعه لعملية جراحية إثر تعرضه للهجوم من قبل لص اقتحم منزله الشهر الماضي.

وأعرب خان عن امتنانه لتمكنه من الوقوف مجددا أمام الجمهور، وقال في كلمته: «من الرائع حقا أن أقف هنا أمامكم. أنا متحمس جدا لهذا الفيلم، لقد كنت أنا وسيدهارث نتحدث عنه منذ فترة طويلة. لطالما رغبت في تقديم فيلم عن عمليات السرقة، ولم أكن لأحصل على شريك أفضل في البطولة. الفيلم مميز جدا وأنا متحمس للغاية له».

وتدور أحداث الفيلم حول لص مجوهرات محترف، يجسد دوره سيف علي خان، الذي ينطلق في مهمة خطيرة لسرقة «الشمس الحمراء الأفريقية»، وهي أندر ماسة في العالم، من أجل زعيم عصابة قوي. وكما هو متوقع، لا تسير الأمور كما خُطط لها، إذ تتوالى المفاجآت، وتتغير التحالفات في لحظات غير متوقعة، ويصبح الخداع سيد الموقف.