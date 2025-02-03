نفت الممثلة المصرية وفاء عامر الأخبار المتداولة عن طردها من لوكيشن مسلسل «سيد الناس» من قبل مخرج العمل محمد سامي، ما أدى إلى اعتذارها عن استكمال تصوير الحلقات المرتقب عرضها في رمضان.

وقالت عامر في اتصال هاتفي مع ET بالعربي: «نعم، اعتذرت وهذا ليس جديدا بل حدث منذ شهرين، منذ بداية العمل، بسبب إصابتي في قدمي، ولا يوجد أي شيء من الكلام الذي تم تداوله».

وأضافت: «كنت أفكر في رفع قضية ضد من تحدثوا عن محمد سامي وعني، لأنه مخرج كبير وأنا من جمهوره، ولم يكن من المناسب أن أؤثر عليه».

وسيعرض مسلسل «سيد الناس» حصريا على إم بي سي مصر في رمضان 2025.