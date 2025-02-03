توفيت الممثلة الكورية الجنوبية لي جو سيل عن عمر يناهز 81 عاما، وسيتم تشييع جنازتها في 5 فبراير.

ووفقا لصحيفة «The Chosun Ilbo» الكورية، توفيت «لي» أمس (الأحد)، في منزل عائلتها في أويجيونجبو، كوريا الجنوبية.

وأضافت الصحيفة أنه تم تشخيص إصابة لي جو سيل بسرطان المعدة في نوفمبر 2024.

وتم تشخيص «لي» سابقا بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة في الخمسينات من عمرها، وأعطيت أقل من عام واحد للعيش، لكنها حصلت على «الضوء الأخضر» (إشارة إلى أن الخطر أو الصعوبة قد انتهت)، من الأطباء بعد 13 عاما.

ولعبت «لي» دور البطولة في مسلسل لعبة الحبار «Squid Game» بدور مال سون، والدة المحقق هوانغ جون هو، وزوجة أب البطل الرئيسي، هوانغ إين هو.

وظهرت لي جو سيل في أول حلقتين من الموسم الثاني، وفقا لصفحتها على موقع «IMDb» الخاص بها.