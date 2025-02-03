نقل مغني الراب الأمريكي ديدي من سجن متروبوليتان في بروكلين إلى مستشفى محلي لإجراء فحص طبي، وفقًا لما أكدته مصادر قانونية.

وغادر ديدي السجن في سرية تامة الساعة العاشرة مساءً، وخضع لفحص بالرنين المغناطيسي بسبب آلام في الركبة، ثم عاد إلى زنزانته بعد ساعات قليلة دون الحاجة إلى البقاء في المستشفى.

وأكدت عدة مصادر أن ديدي خضع لفحص بالرنين المغناطيسي، وهو اختبار تصوير طبي غير جراحي يساعد في الكشف عن مشاكل داخلية في الجسم، بما في ذلك العظام والعضلات والأوعية الدموية.

ولدى المغني الأمريكي تاريخ طويل من مشاكل الركبة، حيث خضع لأربع عمليات جراحية خلال عامين فقط، من بينها استبدال الركبة.

وأقر في عام 2020 عبر إنستغرام بأنه يعاني من الحوادث المتكررة، قائلًا: «أنا أتعثر وأسقط دائمًا... هذه رابع عملية لي في غضون عامين».

يأتي هذا في وقت يواجه فيه سلسلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالاعتداء الجنسي، إلى جانب اتهامات جنائية تشمل تهريب البشر والاستغلال الجنسي والابتزاز. ورغم إنكاره للتهم الموجهة إليه، إلا أنه لا يزال محتجزًا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 5 مايو، حيث يسعى لإثبات براءته.