فازت المغنية الأمريكية بيونسيه بأرفع جوائز غرامي الموسيقية بعد أن حصد «كاوبوي كارتر» جائزة ألبوم العام، وهي أول مرة تحصل فيها على أرفع غرامي في مسيرتها الفنية متفوقة على تايلور سويفت وبيلي إيليش وآخرين.

وسلمت تايلور سويفت، بيونسيه جائزتها التي سبق أن رشحت لها 5 مرات سابقاً، كما حصلت أمس على ثلاث جوائز ليصل إجمالي ما حصلت عليه خلال مسيرتها إلى 35 جائزة غرامي.

وقالت بيونسيه على المسرح وهي تقف بجانب ابنتها بلو آيفي كارتر: «أشعر بالإنجاز وبالفخر. انتظرت ذلك سنوات عديدة».

وحصل مغني الراب كندريك لامار على جائزة أغنية العام عن أغنيته «نوت لايك أس». وأهدى لامار فوزه إلى لوس أنجلوس حيث أقيم الحفل. وقال «إنها مدينتي التي احتضنتني منذ أن كنت صغيراً».

كما فازت المغنية تشابل روان بجائزة أفضل فنانة جديدة بأغنيتها «بينك بوني كلب»، واستغلت وقوفها على المسرح ودعت شركات التسجيلات إلى دفع أجور عادلة للموسيقيين وتوفير رعاية صحية لهم.

وأدخل المنظمون تعديلات على حفل توزيع جوائز غرامي هذا العام ليشمل قسماً لجمع الأموال لصالح المتضررين من حرائق الغابات.

وقال مقدم الحفل الممثل الكوميدي تريفور نواه، الذي وجّه عناية المشاهدين إلى خيارات للتبرع «قررنا أننا لن نحتفل الليلة بموسيقانا المفضلة فحسب، وإنما سنحتفل أيضاً بالمدينة التي قدمت لنا الكثير من تلك الموسيقى».

وأضاف أن التبرعات وصلت إلى سبعة ملايين على الأقل خلال فترة إذاعة الحفل.

«إنجاز تاريخي»

وأصبحت النجمة الأمريكية أول امرأة سوداء تفوز بجائزة غرامي في فئة موسيقى الريف (Country Music) منذ 51 عاما حين فازت الفرقة النسائية الأمريكية The Pointer Sisters بجائزة أفضل أداء ريفي ثنائي/جماعي عام 1974 عن أغنية Fairytale.

كما فازت بيونسيه بجائزة أفضل أداء ثنائي/جماعي في موسيقى الريف بأغنيتها II Most Wanted، ولم تتمكن بيونسيه من تصديق ما حدث عندما أعلنت تايلور سويفت فوز ألبومها Cowboy Carter بجائزة أفضل ألبوم «موسيقى الريف» وظهرت متجمدة في مكانها ونظرت حول القاعة بدهشة، ما أثار ضحك الجمهور.

وسرعان ما استخدم المعجبون هذه اللقطة المضحكة لتتحول بشرعة إلى «ميم» (meme) للتعبير عن المفاجأة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفوز بهذه الجوائز، أصبحت أكثر فنانة حاصلة على جوائز غرامي في التاريخ، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجله المايسترو جورج سولتي وهو 31 جائزة.

ودخلت بيونسيه حفل جوائز غرامي 2025 بـ11 ترشيحا، بما في ذلك ترشيحات لألبوم العام وأفضل ألبوم موسيقى الريف عن Cowboy Carter، بالإضافة إلى ترشيحات لأغنية Texas Hold 'Em في فئات مثل أغنية العام وتسجيلات العام وأفضل أغنية موسيقى الريف.