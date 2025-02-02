أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي تأجيل طرح الجزء الثاني من ألبومها «العناق الأخير» الذي كان من المقرر أن يطرح قريباً.

وقالت عبر حسابها الرسمي على «X»: «مساء الخير عليكم جميعاً قررت أؤجل الألبوم إلى بعد أيام عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بألف خير مقدماً».

وتستعد أحلام وأميمة طالب لإحياء واحدة من أروع ليالي موسم الرياض 2025، في حفل زفاف جماعي يضم 300 عروس في أجواء استثنائية، ويعد الحدث المرتقب من أبرز فعاليات الموسم، إذ سيجمع الثنائي على خشبة المسرح لتقديم ليلة موسيقية لا تُنسى.

وأعلنت الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض عبر حسابها على «إنستغرام» تفاصيل الحفل المنتظر، إذ كشفت البوستر الرسمي الذي يؤكد إقامة الحدث يوم الأحد 9 فبراير 2025.