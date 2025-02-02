تعرّضت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصوير مسلسلها «عقبال عندكو» المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشرت إيمي عبر خاصية استوري على صفحتها الشخصية على إنستغرام صورة لبعض الأدوية على أنغام أغنية «رمضان في مصر حاجة تانية» للفنان حسين الجسمي لتنهال عليها تعليقات جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ويشارك في بطولة مسلسل «عقبال عندكو» إلى جانب إيمى، حسن الرداد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبدالرسول، علاء مرسي، وحجاج عبدالعظيم، من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، ومن إنتاج أحمد السبكي.

والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما في الدراما وهو عزمي وأشجان الذى تم عرضه في شهر رمضان عام 2017.