تتنافس النجمتان تايلور سويفت وبيونسيه، اليوم الأحد، على جائزة «أفضل ألبوم» في النسخة الـ67 من حفل توزيع جوائز «غرامي».



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن الحفل المقرر إقامته في لوس أنجليس، سيشهد عروضاً لنجوم من أمثال تشارلي إكس سي إكس، وسابرينا كاربنتر، وبيلي إيليش، وتشابيل روان، كما تعتبر بيونسيه، 43 عاماً، الفنانة الأوفر حظاً من خلال 11 ترشيحاً للفوز.



وقد يصبح ألبوم «كاوبوي كارتر» للمغنية الشهيرة، هو الأكثر حصولاً على الجوائز، إلا أن العضوة السابقة في فريق «ديستنيز تشايلد» ستواجه منافسة كبيرة من جانب النجمة تايلور سويفت، 35 عاماً، التي تم ترشيح ألبومها «ذا تورتشرد بويتس ديبارتمنت» للفوز. كما حصلت سويفت نفسها على خمسة ترشيحات أخرى.

وتشهد نسخة العام الحالي 2025 من الحفل المميز، توزيع 94 جائزة، للتسجيلات التي تم إصدارها بصورة تجارية في الولايات المتحدة خلال الفترة بين 16 سبتمبر عام 2023 و30 أغسطس عام 2024.