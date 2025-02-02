احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى ليا، في أجواء عائلية مع أبنائها وزوجها في أحدث ظهور لهما بعد شائعات انفصالهما التي ترددت خلال الفترة الماضية.

ونشرت النجمة اللبنانية مجموعة من الصور أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها عبر حسابها على «إنستغرام» وعلقت: «كان عيد ميلاد ليا ساحراً، محاطاً بالحب والضحك واللحظات التي لا تُنسى. كان كل شيء مثالياً! ممتنة لكل من جعل هذا اليوم مميزاً جداً!».

وأثارت صور نانسي مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها تساؤلات رواد التواصل الاجتماعي لاسيما أنها الأولى التي تجمعها بوالد بناتها بعد أخبار انفصالهما، وهو ما جعل متابعيها يتساءلون حول إمكانية عودتهما أم أن الصور مجرد تجمّع بسبب ابنتهما.

وطرحت الفنانة نانسي عجرم فيديو كليب أحدث أغانيها بعنوان «طول عمري نجمة»،على «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية، وفي لفتة إنسانية أهدت «عجرم»، الأغنية للملحن الراحل محمد رحيم، باعتبارها آخر أعماله.