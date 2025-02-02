نشر الفنان المصري أحمد السقا البوستر الفردي لشخصيته «نصار»، التي يجسدها في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، معلقاً: «اللي فات دمار واللي جاي ضرب نار»، وكشفت هذه الكلمات تصاعد الأحداث في هذا الجزء الجديد، ما يجعل المتابعين في حالة من الترقب الشديد.

ويستكمل مسلسل «العتاولة 2» الجزء الأول، حيث يواجه الشقيقان «خضر» و«نصار»، اللذان دخلا عالم الجريمة والنصب في بداية المسلسل، تحديات جديدة بعد توبتهما في نهاية الجزء الأول، وبينما كانا يطمحان لبدء حياة جديدة، يظهر لهما عدو جديد يضعهما في مواجهة مع العديد من المخاطر والعقبات، ما يعكس صراعاً داخلياً وخارجياً يقود الأحداث نحو مزيد من التشويق.

والمسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، فيفي عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.