أعلنت وسائل إعلام مغربية إطلاق سراح الفنانة دنيا بطمة من سجن الوداية في مراكش بعد أن قضت مدة محكوميتها على خلفية القضية الشهيرة «حمزة مون بيبي».

وأشارت صحيفة «هسبريس» نقلاً عن مصدر خاص إلى إطلاق سراح بطمة فجر الجمعة الماضي في سرية تامة وبعيداً عن الصحافة وعدسات المصورين الذين احتشدوا أمام السجن منذ صباح الخميس.

وأُدينت بطمة ببث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم عن طريق أنظمة المعلوماتية دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص.

وفي يناير 2021، رفعت محكمة الاستئناف بمراكش العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وتم اعتقالها يوم 31 يناير من سنة 2024 وإيداعها سجن الوداية.