قبضت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة شمال مصر على صلاح الدين، نجل الفنان المصري عبدالعزيز مخيون، لاصطدامه بسيارته بثلاثة أشخاص على الطريق الزراعي بدائرة مركز أبو حمص، ما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة الآخرين.

وقررت النيابة العامة سجن المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بدفن جثة المتوفى، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

واصطدمت سيارة صلاح الدين بالشبان الذين كانوا مصطفين على جانب الطريق عند مدخل قرية القناوية على الطريق الزراعي السريع نحو القاهرة في دائرة مركز أبو حمص.

وصلاح الدين طالب بكلية التجارة في جامعة دمنهور ومقيم بمدينة الإسكندرية.

وأشار عدد من شهود العيان إلى أن صلاح الدين كان يقود سيارته بسرعة زائدة، ما تسبب في وقوع الحادثة.