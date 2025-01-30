أكد الممثل المصري محمد رمضان أنه أصبح مليونيرًا في سن التاسعة عشرة، معتبراً المال دليلًا على النجاح، وتابع: «مليونير من يومي».

وقال «رمضان» في لقاء تليفزيوني ببودكاست «ما وراء الشخصية»: «أنا الابن الأصغر في أسرتي، وكنت طفلًا مدللًا، تعلمت من والديّ القناعة، وحب الخير للآخرين، ولم أطلب يومًا شيئًا يفوق إمكانياتهما، وقد غرسا في داخلي الثقة في الله، وأسرتي هي المصدر لعبارة «ثقة في الله نجاح» التي أصبحت شعارًا لي في حياتي، وأسرتي زرعت جوايا كلمة في لساني زعلان مبسوط محبط يائس منتصر بقولها»، معلناً عن تعاقده على عمل من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، دون الكشف عن أي تفاصيل، وتوقع البعض أنه إعلان، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلقًا: «رمضان يجمعنا».

وأثارت تصريحات الفنان المصري جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية، التي أكد من خلالها نجاحه مبكرًا، وتحقيقه ثروة كبيرة، وكونه مليونيرًا ولم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره، كما كشف محمد رمضان عن علاقته بوالديه، وكيف أثَّرا في هذا النجاح.