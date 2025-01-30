أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس (الأربعاء)، قراراً بمعاقبة الفنانة المصرية منى فاروق بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

وفي تفاصيل القضية، ووفقاً لأمر الإحالة، اعتدت المتهمة في شهر أكتوبر 2024 على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بعدما ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، للتحدث عن وقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظاً وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية.

وذكر في أمر الإحالة بأن نشر مثل تلك المقاطع المرئية لاقى استهجان العامة الذين فوجئوا بتداول تلك المقاطع عبر منصتي «يوتيوب» و«فيسبوك» ما أثر سلبا على أفراد المجتمع.

وتقدم دفاع المتهمة بالاستئناف على حكم حبسها فور صدوره من المحكمة الاقتصادية.