تحتفي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالذكرى الـ 50 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم في فرنسا الأحد 2 فبراير على مسرح فيلهارمونى دو باريس.

وأوضحت الدكتورة لمياء زايد أن البعثة تضم 27 عازفا وفنانا من أمهر أبناء الأوبرا يقودهم المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، وتشارك بها المطربتان رحاب عمر وإيمان عبدالغني، وعلى مدار 3 ساعات تغني كل منهما أغنيتين، وأضافت: «تتضمن الاحتفالية نخبة من الأعمال الخالدة لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي تعكس طابع الإبداع الغنائي والموسيقي العربي لتعبر عن أحد ملامح الريادة الحضارية للوطن»، مؤكدة أن الفنون والثقافة المصرية تشكلان جزءاً مهماً من التراث الإنسانى العالمي.