أوقفت صالات السينما في مصر عرض فيلم «مين يصدق» أحدث أفلام الممثل المصري أشرف عبدالباقي، بسبب تراجع الإقبال الجماهيري على مشاهدته، واكتفى في آخر أيام عرضه أمس الأول ببيع 19 تذكرة فقط، ليصل بذلك إجمالي التذاكر المباعة إلى 28.3 ألف تذكرة.

وفيلم «مين يصدق» بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي، ومصطفى عسكر، وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبدالباقي، ومصطفى خالد بهجت، ومدير التصوير عبدالرحمن «إيزو» مصطفى، وديكور ندى عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، والمخرج المنفذ عمر عسر، ومنتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي، وإنتاج أنور الصباح، وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

وتدور أحداث الفيلم حول «نادين» التي تعيش تأزمًا مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى «باسم»، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام اللذين تفتقدهما، وتتطور العلاقة بينهما ليخوضا رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشكلات، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.