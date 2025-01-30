يحيي الفنان ماجد المهندس الجمعة 21 فبراير حفلة جماهيرية على مسرح مرايا المغطى بالعلا، الذي يعد أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، ضمن سلسلة حفلات مرايا الكلاسيكية.

ومن المقرر أن يقدم المهندس خلال الحفلة باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى الجمهور.

وانطلقت رحلة ماجد المهندس مع الغناء عام 1991 بأغنيته الأولى «مشكله»، وصقل مهاراته مع أول أداء عود له، وأصدر بضعة ألبومات حققت له شهرة واسعة النطاق بشكل سريع. جاءت انطلاقته في عام 2001 في مهرجان الأغنية العربية في المنامة، حيث فاز بالجائزة الأولى، وأطلق سلسلة من الحفلات ساهمت في تعزيز مكانته.