استضاف الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان زميله المذيع الأمريكي تاكر كارلسون في حلقة خاصة من برنامجه، تم تصويرها في الدرعية بالرياض.

وقال مورغان: «قدمت برنامجي من أماكن عديدة غير خاضعة للرقابة، لكنني لم أزر أي مكان مثل هذا تمامًا، وما هو غريب ورائع في الوقت نفسه هو أننا في قلب السعودية، في العاصمة الرياض. هذه هي أول زيارة لي هنا، وقد صُدمت عندما اكتشفت حقيقة السعودية مقارنة بما قيل لي عنها مسبقًا».

من جانبه، رد تاكر كارلسون قائلاً: «قابلت الكثير من الناس والأصدقاء في الرياض والعلا، وأخبروني أنهم في عطلة مع عائلاتهم في السعودية».

وأضاف: «أعتقد أن الكثير من التصورات المسبقة التي كانت لدينا عنها كانت سخيفة، والأمر مختلف تمامًا عما كنا نتوقعه».