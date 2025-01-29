تنطلق في مدينة جدة غدًا، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان «بلد بيست»، الحافل بالعروض الفنية والثقافية، وستتحول شوارع وأسواق البلد العريقة إلى مسرح نابض بالموسيقى والفن والثقافة.

وسيقدّم المهرجان، الذي يستمر ليومين، تجربة متنوعة تجمع بين الفن والثقافة العالمية والمحلية، وستشهد أجندته الاحتفاء بالمواهب المحلية، ويدعم مجتمع الحرفيين والشركات الصغيرة من خلال شراكات مجتمعية هادفة؛ لضمان تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المشهد الثقافي.

وسيجمع المهرجان الذي سيُقام في سوق البلد عشاق الفن والثقافة من كل مكان في أحد أهم المواقع السعودية التراثية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو؛ ليعيشوا تجربة فريدة تمزج بين التاريخ والعروض الحديثة والأجواء الإبداعية الملهمة، بمشاركة عددٍ من الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين عبر أربعة مسارح رئيسية.