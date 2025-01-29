«يبدو أن الحذر لا يمنع القدر».. بهذه العبارة حذرت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة جمهورها من سرقة مقتنياتهم الشخصية إثر تعرضها للسرقة أثناء تسوقها في أحد المتاجر الشهيرة في لندن.

وقالت الفضالة عبر حسابها على سناب شات: «بدأت الواقعة عندما وصلت إلى الفندق الذي كنت سأقيم فيه، لكنني قررت الخروج للتسوق مع صديقاتي بسبب تأخر إجراءات تسجيل الدخول. ورغم حرصي الشديد على ممتلكاتي الشخصية وتنبيهي المستمر لأصدقائي بضرورة الحذر من السرقات في أوروبا، إلا أن الحادثة وقعت بطريقة ذكية».

وأشارت إلى أنها كانت تتسوق في سوق تجارية معروفة، وعندما التف حولها عدد من المعجبين لالتقاط الصور معها، استغل السارق انشغالها مع الجمهور وسحب الحافظة التي كانت تحتوي على الكروت الشخصية، بطاقات الهوية، جواز السفر، وبعض النقود من حقيبتها دون أن تشعر. وأكدت أنها كانت تخفي الحافظة في حقيبتها بعناية، لكنها لم تتوقع أن يكون السارق بهذه المهارة.

وأثار الفيديو الذي نشرته الفضالة موجة واسعة من التفاعل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. وانقسمت الآراء بين من أبدى تعاطفه مع النجمة الكويتية وأشاد بتصرفها الحكيم في محاولة الحفاظ على ممتلكاتها، وبين من انتقدها لعدم اتخاذ احتياطات إضافية لتأمين أغراضها في مكان آمن خلال التسوق.