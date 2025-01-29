تفوق الفيلم السعودي هوبال على العديد من الأفلام المصرية والأمريكية المعروضة في صالات السينما السعودية حالياً، محققاً إيرادات لافتة تجاوزت 4.5 مليون دولار خلال أقل من شهر منذ بدء عرضه.

ومع الإقبال الكبير على الفيلم، بات قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى 500 ألف تذكرة مباعة خلال الأيام القادمة، متربعاً على صدارة قائمة شباك التذاكر في المملكة.

ووفقاً لهيئة الأفلام السعودية، فإن هوبال حافظ على المركز الأول في شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي، وباع أكثر من 414 ألف تذكرة منذ بدء عرضه في الثاني من يناير، ليصبح بذلك حديث جمهور السينما في المملكة.

هذا التفوق سمح لهوبال بالتقدم على ثلاثة أفلام مصرية، وستة أفلام أمريكية، جميعها ضمن قائمة أكثر 10 أفلام مشاهدة في صالات السينما السعودية.

وساهم النجاح الجماهيري لهوبال HOBAL في بدء عرضه الخميس الماضي في باقي دول الخليج العربي، محققاً إقبالاً واسعاً في دور العرض السينمائية الكويتية. ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نسب مشاهدة عالية في تلك الدول أيضاً، خصوصا مع القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تنتظر عرضه.

ويجمع الفيلم الذي يوصف بـ«الملحمة»، بين المخرج عبدالعزيز الشلاحي والكاتب مفرج المجفل، في تعاون جديد لاقى إشادة واسعة. أما البطولة، فهي من نصيب مجموعة من أبرز نجوم السينما السعودية، على رأسهم إبراهيم الحساوي، ميلا الزهراني، مشعل المطيري، حمدي الفريدي، ودريعان الدريعان.