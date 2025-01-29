تحيي عازفة الهارب ياسمين الحربي حفلا جماهيريا بدار الأوبرا المصرية، على خشبة المسرح الصغير، الجمعة القادمة، بمصاحبة فرقتها الموسيقية ومشاركة عازفة الهارب الصاعدة ندى الزرقاني.

يتضمن برنامج الحفل عزف مجموعة من أشهر موسيقي أغاني عمالقة الزمن الجميل منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزي، عبدالحليم حافظ، فيروز، وغيرهم بالإضافة إلى باقة من أشهر الأعمال العالمية تقدمها ندى الزرقاني منها Bossa Dorado، Black orpheus.

وياسمين الحربي مواليد عام 1979، التحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب، وفي عام 1996 تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد أن درست على آلة البيانو والعود، وفي عام 1999 بدأت رحلتها على آلة الهارب، حيث قدمت العديد من الحفلات، وأسست فرقتها الموسيقية عام 2000.

بعدها اتجهت للعمل على إعادة صناعة الهارب ذات الأصول المصرية وفي بداية عام 2004 قدمت أول 8 آلات هارب من صناعتها الخالصة وقامت بتوفيرها للخرجين الجدد من الكونسيرفتوار لتساعدهم للحصول على فرصة عمل.