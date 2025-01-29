شهدت القضايا المرفوعة بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا تطورات قضائية جديدة.

وأوضح محامي الفنانة المصرية ياسر قنطوش، بأن جهات التحقيق قررت حفظ القضية رقم 9069 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، بالإضافة إلى القضية رقم 1757 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد، والقضية رقم 96 لسنة 2025 شكاوى مالية، والتي كانت تتهم شيرين بالإساءة لشركة روتانا.

وأضاف في بيان صحفي أصدره، بأن جهات التحقيق قررت بناء على طلب وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة بالأوراق، وثانياً إلغاء رقم الجنحة وحفظها إدارياً.

وتواجه شيرين عبد الوهاب صراعاً كبيراً مع روتانا على خلفية التزامات تعاقدية بين الطرفين، وصلت إلى منعها من طرح أغانيها رسميًا على منصة يوتيوب.

ورغم ذلك، أطلقت شيرين عددا من أغاني ألبومها الجديد أخيرا، مثل: «قالك نسيني»، «بتمنى أنساك»، «عسل حياتي»، «يقابل حبيبي»، «ما زال على البال»، «هنحتفل»، و«عودتني الدنيا»، وحققت هذه الأغاني نجاحًا جماهيريًا لافتًا.