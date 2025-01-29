كشفت الممثلة السورية الفنانة انجي مراد إصابتها بأزمة رئوية حادة ناجمة عن فايروس خطير لم يتم تحديده بعد، وذلك تزامنًا مع حملها في الشهر الخامس، إذ تخضع حاليًا للعزل الطبي.

وقالت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا عم احتضر، سامحوني». وكتبت انجي في إحدى التدوينات: «قال على قولة المثل، وقت المصاعب بتظهر محبة الناس الحقيقية، عنجد شوفي ناس نزلوا من على الرف»، في إشارة إلى اكتشافها المواقف الحقيقية للأشخاص المحيطين بها خلال محنتها.

وفي منشور آخر، عبرت عن قوتها الداخلية رغم الأزمة التي تمر بها، قائلة: «أنا الشخص الذي أستند إليه عند كلِّ عثرةٍ، وأنا الذي ينقذني في كلِّ مرةٍ. مُمتنةٌ إليّ، فخورةٌ بي، وبما أحاول لأجله، وسواء عليّ وصلت أم لم أصل يكفيني فقط أني بصدقٍ أحاول».

وناشد زوجها سامر جمهورها للدعاء لها، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: «أنا سامر، زوج انجي، ادعوا لها كثيرا، انجي بحاجة لدعائكم، وضعها صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعوا لها»، في إشارة إلى خطورة حالتها الصحية.

وبرزت انجي في عدد من الأعمال الدرامية السورية، وشاركت في مسلسلات بارزة مثل «ببساطة»، «الحرملك»، «أهل الوفا»، و«عطر الشام». دخلت عالم التمثيل من بوابة مسابقات الجمال، بعدما مثلت سورية في مسابقة ملكة جمال آسيا 2017.