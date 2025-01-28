حذرت المغنية الأمريكية أيفري جمهورها من استخدام حقن أوزيمبيك بغرض انقاص الوزن.

وأكدت في مقطع فيديو نشرته على حسابها على «إنستجرام» إصابتها بمرض ترقق العظام المنهك «هشاشة العظام» بعد استخدام حقنة أوزيمبيك لمدة عام، واعترفت المغنية البالغة من العمر 30 عاماً أنها لجأت إلى عقار إنقاص الوزن بعد صراعها مع أزمة أضطراب في الأكل.

وأشارت أيفري إلى تخلي شركة تسجيلاتها الموسيقية عنها لأنها «سمينة للغاية»، واعترفت «اعتقدت أننى بحاجة إلى أوزيمبيك لأكون جميلة وناجحة».

ودعت متابعيها البالغ عددهم 250 ألفًا على «إنستجرام» على عدم ارتكاب نفس الخطأ وتناول دواء لا يحتاجون إليه.

وقالت المغنية الامريكية في الفيديو «زرت طبيبى لإجراء بعض الفحوصات بعد التوقف عن تناول Ozempic قبل شهرين، أنا في حالة صدمة نوعاً ما الآن لأنني لم أتوقع هذا، حيث يمكن أن يسبب Ozempic فقدان كثافة العظام، ولم أكن أعتقد أن هذا سيحدث لي لأنني كنت أتناوله لمدة عام واحد فقط».

وأضافت «لدي فقدان كبير في العظام وهشاشة العظام هذا ما يحدث عندما تستخدم Ozempic لفقدان الوزن وتفقد الكثير من الوزن، وأعلم أن بعضكم قد لا يفهم أو قد يعتقد أنني أبالغ، لكنني أشارك هذا لأقول من فضلك لا تتناول هذا الدواء إذا لم تكن بحاجة إليه، ومن فضلك استخدمني كمثال، وأريد أن أوضح لك لماذا يجب أن تكون حذراً، لأننى لا أصدق أنني ألحقت هذا الضرر بنفسي».

وأشارت الى بدء خطة علاج وتناول الأدوية لعلاج حالتها.

وتستخدم حقن أوزمبيك في المقام الأول لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع 2 والسمنة على التحكم في مستويات السكر في الدم وفقدان الوزن، ومع ذلك تشير الدراسات إلى أن الدواء قد يؤدى إلى هشاشة العظام، ما دفع الخبراء إلى تحذير الأفراد المعرضين لخطر الكسور من استخدامه.