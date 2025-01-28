أطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وعارضة الأزياء العالمية نور عريضة حملة توعوية مشتركة لمكافحة التحرش الإلكتروني والتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «التحرش مش افتراضي»، دعت من خلالها النجمتان النساء إلى عدم السماح لأحد بسرقة حريتهن، مؤكدتين أن التحرش الإلكتروني جريمة حقيقية، وليست مجرد أفعال افتراضية.

ونفذت النجمتان المبادرة بعد أيام من التشويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشرتا صورة تجمعهما مع تعليق غامض جاء فيه: «لا تنسوا أن تحددوا الموعد: الاثنين، الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت»، ما أثار فضول المتابعين.

وفي الفيديو الذي تم نشره، ظهرت هيفاء ونور وهما تتبادلان قراءة التعليقات المسيئة والصادمة التي تعرضتا لها خلال مسيرتهما المهنية، لتسليط الضوء على الآثار المدمرة للتحرش الإلكتروني.

وحملت الرسالة الرئيسية للحملة شعار «جريمة ورا الشاشة»، ظهرت مع بداية مقطع الفيديو الذي نشرته النجمتان عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت الحملة تفاعلاً كبيراً من الجمهور والمشاهير، حيث أشادوا بالشجاعة التي أظهرتها هيفاء ونور في تناول قضية كانت توصف بأنها من المحظورات في المجتمع.

وعبر الكثيرون عن تقديرهم لهذه المبادرة الجريئة التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة للنساء في الفضاء الافتراضي.

وتعد هذه الحملة خطوة غير مسبوقة في عالم الفن العربي، وتسعى إلى تحدي الأعراف المجتمعية ودعوة الجميع إلى التحرك الجاد لمواجهة التحرش الإلكتروني وتعزيز الاحترام في الفضاء الرقمي.