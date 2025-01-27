يسعى عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حظر الأغنية الروسية «سيغما بوي» التي دخلت قوائم مجلة Billboard الأمريكية.

وصرحت النائبة في البرلمان الأوروبي عن الحزب الألماني Volt نيلا ريل بأن الأغنية تروج لأفكار روسية في المجتمع الأوروبي.

ونشرت ريل فيديو لخطابها في البرلمان الأوروبي في صفحتها على «إنستغرام» أعربت من خلاله عن قناعتها بأن شعبية الأغنية بين المراهقين هي أحد أمثلة التغلغل الروسي في المجتمع الأوروبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأغنية «سيغما بوي» أنتجت في أكتوبر 2024 من قبل شركة Rhymes Music، وتؤديها الطفلتان الروسيتان بيتسي (سفيتلانا تشيرتيشيفا) البالغة من العمر 11 عاما، وماريا يانكوفسكايا البالغة من العمر 12 عاما، وكتب كلماتها موكا (سيرافيم سيدورين)، المعروف بأدائه أغنية «فتاة بقصة كاري» الشهيرة عام 2018.

وتحتل سيغما بوي المركز العاشر في قائمة Hot Dance/Pop Songs، وحصلت خلال ثلاثة أشهر على 51.9 مليون مشاهدة على منصة YouTube، ولا تزال في صدارة التصنيفات الموسيقية العالمية ضمن التصنيف الدولي لمجلة Billboard الموسيقية، واحتلت المرتبة السابعة في تصنيف Hot Dance/Pop Songs.