ظهر نجما بوليوود سيف علي خان وزوجته كارينا كابور إلى العلن لأول مرة اليوم (الإثنين) بعد خروج «سيف» من مستشفى ليلافاتي إثر تعرضه للطعن بالسكين في منزله.

وفيما أصيب خان بـ 6 طعنات من قبل لص كان يحاول سرقة شقته في حي باندرا الراقي في مومباي، رصدت كاميرات الباباراتزي الزوجين أثناء مغادرتهما منزلهما، محاطين برجلين من رجال الأمن وثالث مرافق لهما.

وظهر سيف بحالة جيدة، بلا أي ضمادات، وتوجه إلى سيارة سوداء من نوع «جيب» ورافقته سيارة أخرى بيضاء اللون.

وخضع الممثل الهندي لعمليات جراحية دقيقة بالقرب من عموده الفقري، جراء إصابته بجروح خطيرة في رقبته وعموده الفقري أثناء هجوم اللص. وخرج من المستشفى في 23 يناير بعد عدة أيام من العلاج والرعاية الطبية.