كشف السيناريست المصري عبدالرحيم كمال تغيير سيناريو مسلسل «دهشة»، بطولة يحيى الفخراني، بناء على ملاحظات قدمها مهندس ديكور.

وقال خلال مشاركته والمخرج محمد فاضل في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حالياً: «كنت بعمل مسلسل دهشة مع يحيى الفخراني، وكنت كاتب 13 حلقة، ومهندس الديكور اعتذر عن العمل لأسباب شخصية، ولكنه قال للمخرج إنه قرأ الـ 13 حلقة وعجبته، ولكن شخصيتي الأختين في المسلسل قريبين لبعض جدا ومحتاجين يتفرقوا. ولما قالوا لي قرأتهم تاني، ولما اكتشفت اللي قاله عدلتهم بالفعل، والمسلسل نزل عليه اسمي أنا، وتقبلت النقد لأنه ممارس للمهنة».

وتابع: «اللي بيمارس المهنة وبينتقدها بشكل حقيقي ضروري إننا نتقبله، وبعدها نقد الجمهور، لكن مشكلتنا أن النجاح الجماهيري مش شرط يعبر عن القيمة الفنية للعمل، لأن أذواق الناس مش مرتبطة بقيمة العمل»، مشيراً إلى نوعين من النقاد «نوع خاص بالنجاح الجماهيري غير أكاديميين طوال فترة العمل، والناقد الأكاديمي آراؤه قديمة ولكنه يهتم بالعناصر الفنية، وجمهور وصناع، فعلى صانع العمل أن ينتبه ويكون عنده استعداد أن أي شخص يقوله شغلك معجبنيش».

وقال المخرج محمد فاضل: «النقد الفني الإيجابي ضروري لتقويم وتقييم أي عمل فني، ولكنه اختلف كثيرًا الآن»، مشيرًا إلى أنه يسعد كثيرًا عندما يوقفه أحد الأشخاص ويتحدث معه عن أي عمل أكثر من تعليقات الناس على السوشيال ميديا.